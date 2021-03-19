Москва, , 14:37 — REGNUM Подтопления низменных частей населенных пунктов и объектов инфраструктуры в период половодья возможны в 35 регионах России. Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера РФ Виктории Абрамченко со ссылкой на данные Росгидромета.

Так, подтопления возможны в Московской, Ленинградской, Новгородской, Вологодской, Архангельской, Калужской, Рязанской, Костромской, Тверской, Нижегородской, Кировской, Самарской, Ульяновской, Курганской, Свердловской, Челябинской, Омской, Кемеровской, Новосибирской областях.

Также подтопления низменных частей населенных пунктов и объектов инфраструктуры могут произойти в Томской, Иркутской, Сахалинской областях, на Чукотке, в Мордовии, Татарии, Башкирии, Хакасии, Якутии, Тува, Пермском, Алтайском, Красноярском, Приморском, Камчатском краях.

Центральным аппаратом МЧС совместно с заинтересованными федеральными органами власти до 1 апреля текущего года будет проверена обстановка в 18 регионах страны, сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта директор Гидрометцентра России Сергей Борщ заявил, что в некоторых регионах России в весенние месяцы ожидается повышение уровня воды в реках выше нормы. По его словам, речь идет о реках Сибири, Дальнего Востока и Мурманской области.