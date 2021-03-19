Берлин, , 14:40 — REGNUM Немецкая автомобильная компания Alpina Automobiles официально представит новый седан B8 24 марта текущего года. Об этом сообщается на сайте Carscoops.

За основу новинки взяли модель BMW 850i. Битурбированный мотор автомобиля объёмом 4,4 литра доработан. Теперь его производительность выросла на 70 л. с., до 600 л. с. Мотор передаёт крутящий момент через восьмискоростную автоматическую трансмиссию на все четыре колеса.

Внешне модель выделяется оригинальными бамперами, многоспицевыми колёсными дисками, «жабрами» на крыльях и восемью патрубками выхлопной системы.

В модельной линейке автопроизводителя новый Alpina B8 разместится между моделями BMW 850i и BMW M8. AL 003 .

В компании намерены позже представить аналогичную модель в виде классического купе и кабриолета.

Ранее компания Alpina представила новую версию большого кроссовера X7 под названием Alpina XB7. Под капотом автомобиля установлен 4.4 V8 мощностью 621 л. с. С таким движком модель разгоняется до «сотни» за 4,2 секунды.

Читайте также: Компания Alpine представила болид для гонок «24 часа Ле-Мана»