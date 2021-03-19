Минск, , 14:35 — REGNUM Консультативный комитет по финансовым рынкам утвердил рабочий план по реализации положений Концепции общего финансового рынка ЕАЭС. Такое решение принято по итогам заседания, состоявшегося 19 марта в московской штаб-квартире Евразийской экономической комиссии.

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«Соглашение направлено на гармонизацию процедур, обеспечение взаимного допуска ценных бумаг из списка, отнесенного биржей к котировальному списку высшей категории, к организованным торгам в других государствах союза, свободу размещения и обращения эмиссионных ценных бумаг и торговых операций на общем биржевом пространстве ЕАЭС», — заявил директор департамента финансовой политики ЕЭК Арман Хачатрян.

Он отметил, что взаимный допуск ценных бумаг будет обеспечиваться при одновременном выполнении следующих условий: если осуществлена регистрация выпуска ценных бумаг в государстве ЕАЭС в порядке, установленном его законодательством, и выпуск ценных бумаг эмитента включен в котировальный список высшей категории на фондовой бирже. Практический результат для эмитентов заключается расширении географии привлечения финансовых средств, а также в расширении доступа к инвестиционным ресурсам.

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Договором о Евразийском экономическом союзе предписывает государствам-членам создать наднациональный орган по регулированию финансового рынка ЕАЭС. Такую работу уже проводят правительства России и Казахстана. В частности, российским Центробанком совместно с финансовыми регуляторами государств союза разработан проект соглашения о стандартизированной лицензии.

На заседании комитета также были рассмотрены вопросы создания электронного канала реализации финансовых продуктов (система «Маркетплейс»). Участники поговорили о правилах реализации общих процессов в сфере финансовых рынков, о ходе работы по проекту технического задания по изучению оптимальных подходов по гармонизации требований к проспектам эмиссий ценных бумаг и другие вопросы. Комитет ознакомился с ходом работ по увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах и возможных мерах либерализации валютного контроля при осуществлении взаимной торговли в рамках ЕАЭС.

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