Анкара, , 14:43 — REGNUM В Европейском союзе 19 марта заявили, что хотят сохранить позитивную атмосферу, возникшую после напряженности в Восточном Средиземноморье с Турцией, и обеспечить продолжение диалога для решения существующих проблем. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.

Напомним, лидеры стран ЕС организуют встречу на высшем уровне, которая состоится 25−26 марта, чтобы обсудить множество тем, в том числе и отношения с Турцией. Министры иностранных дел ЕС соберутся 22 марта в рамках подготовки к этому саммиту.

На встрече министров будут обсуждаться многие вопросы, в том числе отношения с Турцией, Россией, Мьянмой и странами Западных Балкан.

На саммите лидеров ЕС в декабре 2020 года Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель попросил подготовить доклад о пошаговом руководстве в отношениях с Турцией. Этот отчет будет представлен в окончательной форме на встрече министров иностранных дел ЕС.

Напомним, в конце августа-начале сентября 2020 года отношения между Грецией и Турцией резко обострились. Афины недовольны тем, что турецкое судно Oruç Reis проводит сейсмические исследования в Восточном Средиземноморье в районе, который Греция считает своей исключительной экономической зоной.