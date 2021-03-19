Москва, , 14:34 — REGNUM Почти пятилетний цикл снижения процентной ключевой ставки Центробанка РФ в 2021 году можно считать завершённым, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова, комментируя повышение ключевой ставки до 4,5%.

«На такое решение Банка России повлияли, в первую очередь, темпы инфляции потребительских цен за последний завершённый месяц и, как сообщается в сопроводительном пресс-релизе регулятора, смещение баланса рисков в проинфляционную сторону.

Так, по данным Росстата, в феврале 2021 года годовая инфляция потребительских цен достигла максимума за последние два года, повысившись до 5,67% и значительно превысив целевой уровень ЦБ РФ в 4−4,2%.

В условиях роста инфляции решение Центробанка повысить ключевую ставку может помочь регулятору обуздать инфляционные ожидания и предотвратить дальнейшее раскручивание инфляционной спирали.

В противном случае, бесконтрольный рост инфляции привёл бы к тому, что к концу года инфляция в нашей стране достигла бы как минимум 9−10%, или даже двузначных цифр, о которых мы забыли после 2015 года.

Возобновившееся падение цен на нефть и обостряющаяся угроза санкций США против российского госдолга — дополнительные факторы, сыгравшие роль в пользу повышения ключевой ставки.

Конечно, в стране, проходящей период непростого восстановления, связанный с последствиями пандемии коронавируса, важно поддерживать доступными кредитами сельское хозяйство, малый и средний бизнес и сильно пострадавший от пандемии сектор услуг, что способствовало решению ЦБ РФ повысить ключевую ставку только на 0,25 п. п, и, кроме того, резкое повышение ставки могло бы повлиять на инфляционные ожидания прямо противоположным образом — население и бизнес могли бы это решение «прочитать» как негативный прогноз регулятора.

В то же время Банк России предупредил в пресс-релизе о возможности дальнейшего повышения ключевой ставки, а ранее регулятор оценивал «оптимальный» или «нейтральный» уровень ключевой ставки, не ускоряющий инфляцию и не влияющий при этом негативно на реальный сектор, в 5%. Так что в 2021 году мы можем увидеть, по нашей оценке, ещё, вероятно, одно или два повышения ставки.

Кроме того, нельзя не отметить, что в странах, где хронической проблемой является не дефляция, как в странах G7, а инфляция (например, в Турции, Бразилии и России) центральный банки завершили цикл снижения процентных ставок и перешли к ужесточению ДКП, хотя в странах «большой семёрки», в том числе в США, денежно-кредитная политика всё ещё долго будет оставаться мягкой.

Это значит, что для спекулятивного капитала и «кэрри-трейдеров» финансовые активы развивающихся стран становятся более привлекательными из-за более высоких процентных ставок.

На решение регулятора рубль, открывшись с утра 19 марта незначительным снижением к доллару и евро, отреагировал резким укреплением. Скорее всего, до конца марта курс доллара к рублю останется в рамках 72−75 руб., а курс евро к рублю — в интервале 86−89 руб.», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Совет директоров Банка России на заседании 19 марта решил повысить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — с 4,25% до 4,5% годовых.

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