19 марта 2021 | Время чтения 2 мин

Каргополь, Архангельская область, , 14:34 — REGNUM Каргополь — один из первых городов Русского Севера и стоит на самой первой транспортной артерии новгородцев-покорителей Заволочья — реке Онеге. Она и Иван 4 Васильевич сделали Каргополь, поначалу служивший местом ссылки, монополистом на рынке соли. Встал тогда в 1562 году в Каргополе собор Рождества Христова — первый каменный собор в городе севернее Вологды.

Собор Рождества Христова (1562), построенный еще при Иване Грозном Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Воскресенская церковь (конец XVII века) Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Костер Смутного времени годами питался ограблением богатых, потом грабили зажиточных, в конце и бедных не жалели. Богатый Каргополь во главе с воеводой Алексеем Зюзиным отбился от польского войска в 1612 году. Точнее отбился острог, посад спалили. Что крепость выстояла, обеспечило процветание города и после Смуты. Возьми поляки острог, истреби лучших горожан, разграбь накопленное богатство — и Каргополь восставал бы из пепла еще лет 100. XVII век дал Каргополю много церквей, но расцветом церковного строительства стал век XVIII — верный признак богатства и уверенности тогдашних горожан в Божьей помощи. Каргополь тогда сменил соляную специализацию на пушную.

Церковь Рождества Богородицы (1682) Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Окно церкви Рождества Богородицы Владимир Станулевич © ИА REGNUM Окно церкви Рождества Богородицы Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Окно церкви Рождества Богородицы Владимир Станулевич © ИА REGNUM Окно собора Рождества Христова Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Благовещенская церковь (1692−1721) известна тем, что на ее постройку дал 100 рублей Петр Первый. Но царь больше повредил, чем помог строительству церкви, так как по его указу все каменное строительство в стране было остановлено, а каменщики привезены в Санкт — Петербург. Строил ее на свои средства мещанин Шаханов, да так и не дождался окончания стройки. Достроили церковь только после отмены указа в 1721 году.

Благовещенская церковь (1692-1721) – красивейшая среди каргопольских. Все украшения окон у нее неповторимы Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Окно Благовещенской церкви Владимир Станулевич © ИА REGNUM Окно Благовещенской церкви Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Окно Благовещенской церкви Владимир Станулевич © ИА REGNUM Окно Благовещенской церкви Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Окно Благовещенской церкви Владимир Станулевич © ИА REGNUM Окно Благовещенской церкви Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Окно Благовещенской церкви Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Никольская церковь (1741), сначала украшенная пятью главами, а сейчас одноглавая, принадлежит музею и служит фондохранилищем.

Никольская церковь (1741) Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Во Введенской церкви (1810) сейчас музей, в цокольном этаже сувенирная лавка, а в 1812 году Императорская семья выбрала ее для хранения фамильных ценностей вывезенных из Санкт Петербурга который могли захватить французы.

Введенская церковь (1810) – сейчас в ней музей и сувенирная лавка Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Действующая церковь Иоанна Предтечи (1751) — самая высокая из каргопольских храмов, и единственная с двойными куполами. Но как она интересна снаружи, так внутри почти лишена убранства.

Церковь Иоанна Предтечи (1751) Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Колокольня на Соборной площади (1767) строилась в Каргополе к визиту в Архангельск Императрицы Екатерины Второй, пожертвовавшей не нее 5000 рублей. Ждали Императрицу с Петербургского тракта, на нем ее и поставили. Колокольню построили, а Екатерина на Север не поехала.

Колокольня на Соборной площади (1767) Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Троицкая церковь (1878) выделяется среди каргопольских храмов огромным куполом. Сначала ее венчали пять глав, но после пожара, спустя 70 лет после строительства церкви, главы заменили большими куполом в «неовизантийском» стиле.

Троицкая церковь (1878) Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Церковь Зосимы и Савватия на Горке (1819) — стоит на месте древнейшего каргопольского поселения. Сейчас работает концертно — выставочным залом города.

Церковь Зосимы и Савватия на Горке (1819) Владимир Станулевич © ИА REGNUM

При том, что сегодня сохранилась лишь половина храмов Каргополя, содержать их прихожанам и городскому музею весьма накладно, а реставрация ведется гораздо медленнее их разрушения.

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