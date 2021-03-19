Кишинёв, , 14:39 — REGNUM В Молдавии с 20 марта в рамках борьбы с пандемией будут ведены новые карантинные ограничения. Об этом сообщил и. о. премьер-министра республики Аурелиу Чокой 19 марта на брифинге. Видеотрансляцию вёл интернет-портал Privesc.Eu.

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Глава правительства сообщил, что торговые центры и непродовольственные магазины должны будут закрываться не позднее 18:00, а сельскохозяйственным рынкам разрешено работать только с 07:00 до 15:00. Рестораны и кафе придётся закрываться для посетителей до 20:00. Объектам общепита в другое время разрешается работать навынос.

Все публичные мероприятия временно будут запрещены. Это касается свадеб и других праздников. Учебным заведениям предоставлено право решать самостоятельно, переходить на дистанционное обучение или нет.

Стоит отметить, что в Молдавии за последние недели резко ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Медучреждения в стране переполнены пациентами с COVID-19.

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