Брюссель, , 14:33 — REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 18 марта написал на своей странице в соцсети Twitter, что провел телефонные переговоры с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. В рамках беседы стороны обсудили, помимо прочего, подготовку к очередному саммиту Североатлантического альянса.

В сообщении Столтенберга также указано, что во время переговоров стороны также обсудили и иные темы, в частности, происходящие в НАТО изменения, касающиеся увеличения финансирования военной сферы стран-членов, борьбу с пандемией коронавируса, а также общие угрозы безопасности альянса.

Генсек НАТО позитивно оценил тот факт, что Польша увеличила бюджетные расходы на сферу обороны, а также назвал Варшаву «одним из ключевых военных союзников США».

Как сообщало ИА REGNUM, в недавно обнародованном докладе НАТО опубликованы данные, согласно которым Польша по итогам 2020 года увеличила военные расходы с 2% до 2,31% от ВВП республики.