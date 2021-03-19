Сеул, 19 марта 2021, 14:34 — REGNUM Первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Гон принял участие в видеоконференции министров иностранных дел семи стран, посвященной теме пандемии коронавируса. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой южнокорейского внешнеполитического ведомства.
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В видеоконференции приняли участие представители Южной Кореи, США, Японии, Австралии, Новой Зеландии, Вьетнама и Индии.
Известно, что дипломаты обсудили пути укрепления сотрудничества, разработку и распространение вакцины, возобновление экономической деятельности.
Отмечается, что подобные переговоры представители МИД семи стран проводят с марта 2020 года.