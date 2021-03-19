Киев, , 14:32 — REGNUM Украине необходимо официально снять ответственность с производителей COVID-вакцин для получения определенных видов препаратов в рамках глобального механизма COVAX, заявил 19 марта в Раде министр здравоохранения страны Максим Степанов.

Чиновник заявил, что в случае проблем не производитель отвечает, а государство Украина.

«Без принятия этого законопроекта нам будут недоступны некоторые виды вакцин… Ответственность, прежде всего, в компенсации причиненного вреда, если такое произойдет в процессе вакцинации», — подчеркнул министр.

ИА REGNUM напоминает, что 18 марта комитет Верховной рады Украины по вопросам здоровья нации и медицинской помощи рекомендовал парламенту принять закон, которым производителей вакцин или владельца регистрационного удостоверения освободят от гражданской ответственности за любые последствия прививок. Эта законодательная инициатива получила серьезный резонанс на Украине, дата рассмотрения законопроекта в парламенте пока неизвестна.

Предполагается, что по программе COVAX до конца мая для Украины будет доступно более 1,7 млн доз оригинальной вакцины AstraZeneca (сейчас в стране идёт вакцинация с помощью ее индийский «реплики»), а также вакцина Pfizer.