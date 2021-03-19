Москва, , 14:32 — REGNUM ЦБ РФ решил действовать осторожно, хотя мог бы поступить более агрессивно. Об этом 19 марта заявил профессор ВШЭ, сопредседатель «Партии Роста» Евгений Коган, комментируя повышение Банком России ключевой ставки на 25 б.п., до 4,5% годовых, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Однако мы понимаем, что это только начало, и суровая реальность будет требовать дальнейшего роста ставок. Остаюсь при своем убеждении, что конец года мы встретим на уровне 5−5,25%», — отметил профессор.

Добавим, что ключевая ставка оставалась на уровне 4,25% годовых с 27 июля 2020 года.