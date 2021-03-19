Усть-Джегута, Карачаево-Черкесия, , 14:31 — REGNUM В Карачаево-Черкесии установлена причина взрыва в пункте выдачи посылок одного из популярных интернет-магазинов. По результатам проверки прокуратуры Усть-Джегутинского района стало известно, что взрыв произошел из-за нарушений, допущенных газовой службой, сообщили 19 марта в пресс-службе надзорного ведомства.

«Установлено, что вследствие непринятия мер работниками АО «Газпром газораспределение Черкесск» по поддержанию в надлежащем состоянии подземных газопроводов низкого давления произошла утечка газа, вызвавшая возгорание», — говорится в сообщении прокуратуры.

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Как сообщало ИА REGNUM, взрыв в пункте выдачи посылок произошел в одном из зданий в городе Усть-Джегута. В результате взрыва пострадали пять посетителей магазина. С ожогами разной степени тяжести их доставили в больницу. Троих их них позже переправили в ожоговый центр Дагестана.

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