пгт Ермишь, , 15:11 — REGNUM Лиса укусила 12-летнего мальчика 19 марта в посёлке Ермишь Рязанской области. Школьник находится под наблюдением медиков.

Утром мальчик отправился в школу. Когда он вышел за ворота домовладения, на него набросилась лиса и укусила за ногу. Ребёнка немедленно доставили в районную больницу, врачи осмотрели его, провели необходимые процедуры и оставили под наблюдением. По словам главного ветеринарного врача Ермишинской ветстанции Константина Тамазина, выходы лис в населённые пункты участились за последнее время. Бешенство, которым часто болеют лисы, — смертельно опасное заболевание. В случае нападения животного необходимо срочно обращаться к врачам и как можно быстрее начинать лечение.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 9 марта в Рязанской области началась вакцинация домашних животных против бешенства.