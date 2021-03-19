Новосибирск, , 14:30 — REGNUM В интернете периодически появляются сюжеты от блогеров на тему коммунальных неурядиц в Новосибирске, но власти опираются на мнение жителей. Об этом заявил мэр Анатолий Локоть, комментируя сегодня, 19 марта, критический ролик блогера Ильи Варламова о нечищеном городе.

«В соцсетях периодически появляются сюжеты от тех или иных блогеров на тему коммунальных неурядиц в Новосибирске. Но мэрия и её структурные подразделения, прежде всего, в своей деятельности опираются на мнение жителей. У нас создано несколько платформ, работает обратная связь», — цитирует «Континент Сибирь» градоначальника.

Локоть отметил, что в Новосибирске идёт работа над улучшением зимнего содержания улиц и напомнил, что мэрия планирует закупить новую снегоуборочную технику.