Ташкент, , 14:29 — REGNUM Соглашение о военно-финансовом сотрудничестве с Турцией подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщает 19 марта издание Norma. uz со ссылкой на соответствующее постановление главы государства.

Узбекистанский лидер утвердил два межправительственных документа, подписанных 27 октября 2020 года. Второй документ — это протокол об оказании финансовой помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября 2020 года Ташкент посетила делегация Турции во главе с министром национальной обороны Хулуси Акаром. В рамках визита подписано соглашение о военном и военно-техническом сотрудничестве.

Во время переговоров с президентом Узбекистана стороны уделили внимание обучению военных кадров и налаживанию контактов между вузами.

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