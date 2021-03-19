Рим, , 14:28 — REGNUM Странам Европейского союза в отношениях с Россией следует придерживаться реализации пяти общеевропейских принципов и проявлять единство. Об этом на встрече в Риме с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо напомнил глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель, сообщается на сайте Европейской службы внешних связей.

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«Я ожидаю, что Евросовет обсудит положение дел в отношениях с Россией и дальнейшие пути, — сказал глава европейской дипломатии. — Одно очевидно: только европейское единство и полное выполнение пяти принципов являются ключевыми для определения наших будущих отношений с Россией».

По его словам, Россия якобы «ещё больше отдаляется от Европы, не соглашается разговаривать на темы прав человека и политических свобод».

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Как сообщало ИА REGNUM, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам визита в Москву в феврале 2021 года заявил, что Россия не оправдала ожидания Брюсселя «по становлению современной демократии». Он охарактеризовал отношения между ЕС и Россией как «разочаровывающие» и полные «растущего недоверия».

По его словам, Европейский союз согласится на нормализацию отношений с Россией только после того, как будут выполнены Минские договорённости.

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