Гродно, Белоруссия, , 14:34 — REGNUM Продуктовую корзину с белорусскими продовольственными новинками подарил президент Белоруссии Александр Лукашенко главе Российского государства Владимиру Путину на февральской встрече в Сочи. Об этом сообщает 19 марта пресс-служба белорусского лидера.

Лукашенко посетил предприятие «Молочный мир» во время поездки в Гродненскую область. Он рассказал, что подарил Путину продуктовые новинки, которых ещё не было в продаже. Среди этой продукции могла оказаться и та, которую выпускает предприятие.

«Подарки — это не просто взял с прилавка и положил. Это новинки», — пояснил белорусский президент.

Он добавил, что Путин никогда не жаловался на качество подаренных ему белорусских продуктов. Президент России и в целом жители страны хорошо относятся к белорусскому продовольствию.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры Путина и Лукашенко прошли в Сочи 22 февраля. Один из популярных телеграм-каналов сообщал, что белорусский лидер подарил своему коллеге сыры, копчёности, хамон и сало.

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