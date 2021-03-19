Москва, , 14:25 — REGNUM Первый заместитель Министра финансов РФ Татьяна Нестеренко освобождена от должности в связи с переходом на другую работу, сообщает 19 марта пресс-служба правительства со ссылкой на соответствующее распоряжение правительства.

Нестеренко отработала в Минфине свыше 20 лет, при этом с 2012 года в должности первого заместителя министра.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал Нестеренко профессионалом высочайшего класса.

«Она внесла значимый вклад в укрепление финансовой системы страны, создание основ для успешного выполнения стоящих перед правительством стратегических задач», — приводит его слова пресс-служба.