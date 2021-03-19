Уфа, , 14:30 — REGNUM Ледяной дождь и сильный снегопад ожидаются в Башкирии. Об этом 19 марта сообщает пресс-служба МЧС по региону.

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Сообщается, что 20 марта в республике ожидается налипание мокрого снега на деревья и провода, гололед, снежные заносы. Ночью на территории республики могут пройти сильный снег с ледяным дождем. Ожидается также ухудшение видимости до 500 метров и меньше.

Согласно данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью 20 марта температура воздуха может понизиться до — 7 °C, а днем столбик термометра может подняться до +1°С.

Ночью 21 марта ожидается мороз до — 15 °C.