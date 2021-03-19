Москва, , 14:24 — REGNUM Президент России Владимир Путин сформировал свою пятерку членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК), завершив процесс формирования нового состава Центризбиркома. Об этом 19 марта сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным издания, в составленный Путиным список вошла действующий председатель Элла Памфилова.

Также в список вошли в том числе член Общественной палаты Павел Андреев, член президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов, а также сотрудник администрации президента Наталья Бударина, декан факультета политологии МГУ Андрей Шутов.

Как сообщалоИА REGNUM, в марте заканчиваются полномочия действующего состава ЦИК, которая состоит из 15 членов. По пять членов ЦИК назначают президент, Совет федерации и Госдума. Свои полномочия члены комиссии исполняют по пять лет. Памфилову назначили председателем Центризбиркома 28 марта 2016 года.

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