Киев, , 14:23 — REGNUM Владимир Зеленский выиграл выборы президента Украины в 2019 году только потому, что он позиционировал себя антиподом Петру Порошенко и обещал стратегию, кардинально отличающуюся от его политики. Но, после выборов провластная команда пошла путем прямо противоположным своим обещаниям, выполнение которых пришлось взять на себя оппозиции и её лидерам, заявил 19 марта в эфире телеканала «Первый Независимый» политический эксперт Владимир Кацман, комментируя текущую ситуацию в стране.

«У нас власть обещала очень много своим избирателям, но ничего не сделала, развернулась в другую сторону — перешла на рельсы Порошенко, что в идеологии, что в «порохоботстве»… Но оппозиция сейчас как раз апеллирует к тем обещаниям, которые давала эта власть», — отметил эксперт, уточняя, что именно оппозиционные политики беспокоятся о выполнении таких предвыборных обещаний Зеленского, как восстановление мира на Донбассе и урегулирование роста цен и тарифов.

По его мнению, именно это в настоящий момент является главным раздражителем для Зеленского и его команды, которые не в состоянии предложить какие-то конкурентные программы для решения этих проблем.

«Поэтому вызывает такое раздражение и Медведчук, и оппозиция в целом. Поэтому все силы бросаются не на достойную конкуренцию, а на уничтожение и самой оппозиции, и конкретных депутатов, и телеканалам «рот затыкают». Потому что некому будет говорить, если всем каналам «заткнуть рот». Некому будет говорить правду и что-либо, кроме славословий для власти», — резюмировал Кацман.

ИА REGNUM напоминает, что ранее народный депутат Украины, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Зеленский и его окружение последними действиями ведут Украину к национальной катастрофе, причём «кратчайшим путем».

В феврале власти Украины наложили санкции на лидеров оппозиции и их окружения, а также блокировали работу четырех оппозиционных телеканалов. Сегодня, 19 марта, ожидается очередное заседание Совнацбеза, на котором может быть объявлено о новых санкциях.