Ереван, , 14:26 — REGNUM В Армении будут продолжены акции неповиновения, так как оппозиция не верит премьер-министру стран Николу Пашиняну, объявившему, что внеочередные выборы в парламент страны будут проведены 20 июня. Об этом 19 марта заявил на брифинге представитель армянского оппозиционного «Движения за спасение Родины» Ишхан Сагателян.

«Мы не верим в то, что Пашинян сдержит свое слово и проведет выборы в 20 июня», — сказал он, добавив, что нынешний армянский премьер-министр не один раз нарушал собственные обещания.

«Поэтому мы продолжим акции неповиновения», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта бывший президент Армении Серж Саргсян заявил, что он не собирается уходить с политической сцены.