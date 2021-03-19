Ньон, Швейцария, , 14:23 — REGNUM Жеребьёвка четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов состоялась 19 марта в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).

Пары соперников на этой стадии турнира выглядят следующим образом:

«Манчестер Сити» (Англия) — «Боруссия» (Дортмунд, Германия)

«Порту» (Португалия) — «Челси» (Англия)

«Бавария» (Германия) — ПСЖ (Франция)

«Реал» (Испания) — «Ливерпуль» (Англия).

Первые матчи ¼ финала Лиги чемпионов состоятся 6−7 апреля, ответные пройдут 13−14 апреля.

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