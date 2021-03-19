Джакарта, , 14:20 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с коронавирусом, в Индонезии за сутки выявили 6279 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает Kompas.

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По состоянию на 19 марта 2021 года в Индонезии подтвердили 1 450 132 носителя коронавируса.

Согласно правительственным данным, в Индонезии за сутки выздоровели 6007 пациентов. Всего побороть коронавирус смогли 1 278 965 человек.

В период с 18 по 19 марта 2021 года в Индонезии скончались 197 пациентов с COVID-19. Всего эпидемия унесла жизни 39 339 человек в Индонезии.

В Индонезии подтвердили 131 828 активных случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Совете улемов Индонезии заявили, что вакцина AstraZeneca считалась запрещённой в исламском мире, поскольку при ее производстве использовалась свинина.

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