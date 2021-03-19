Майкоп, , 14:20 — REGNUM В Адыгее остался один госпиталь для лечения ковид-пациентов. На днях были закрыты два учреждения, ранее созданные для оказания помощи больным COVID-19. Так, по данным минздрава республики, прекращен прием пациентов в ковидные госпитали в городской больнице Майкопа и в районной больнице в Энеме. В оставшемся единственном госпитале, развернутом на базе инфекционной больницы в Майкопе, имеются 200 коек. В настоящее время заняты из них всего 119 или 59,5% от общего количества.

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Плановый прием больниц, в которых перестали функционировать ковидные госпитали начнется после проведение дезинфекции и расстановки нового оборудования. Энемская районная больница заработает 29 марта, а Майкопская городская больница — в начале апреля.