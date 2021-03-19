Рим, , 14:24 — REGNUM Итальянская компания Lamborghini представит в 2021 году два новых суперкара с мощным мотором V12. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе автопроизводителя.

Первой новинкой станет авто с атмосферным мотором V12 и гибридной составляющей. Новый автомобиль похож на эксклюзивную моделью Sian, которая отличается от традиционных гибридных машин системой суперконденсаторов для создания умеренно-гибридной силовой установки, общая мощность которой равняется 819 л. с.

Первая новинка компании будет преемником культовой Aventador. Её премьера запланирована на 2022 год. Ожидается, что данная модель итальянского бренда будет ограничена тиражом менее 100 единиц.

Что касается второй машины с V12, то это может быть ещё один необычный автомобиль, напоминающий SC20.

Ранее команда Lamborghini протестировала внедорожник Urus Evo. Мощность будущей новинки составляет 641 л. с. (850 Нм). Крутящий момент от силового агрегата передаётся на колёса через восьмипозиционную автоматическую трансмиссию. До «сотни» машина разгоняется за 3,5 с.

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