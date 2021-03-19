Москва, , 14:19 — REGNUM Банк России принял сбалансированное решение по ключевой ставке. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 марта, об этом заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

«Решение Банка России поднять ключевую ставку с 4,25% до 4,5% годовых является взвешенным и сбалансированным, поскольку учитывает необходимость, с одной стороны, удерживать инфляцию в целевых параметрах, а с другой — продолжать поддержку экономики, преодолевающей последствия пандемии», — заявил Аксаков.

Устойчивый рост кредитования банками корпоративных клиентов говорит о том, что текущий уровень процентных ставок является достаточно комфортным для нефинансового сектора, отметил парламентарий.

У регулятора есть возможности для сохранения на ближайшую перспективу ключевой ставки на текущем уровне и дальнейшей поддержки кредитной активности банков, полагает глава комитета.

ЦБ принял решение повысить ключевую ставку до 4,5%. Это произошло впервые с 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: ЦБ повысил ключевую ставку: что это означает для населения России