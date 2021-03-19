Минск, , 14:19 — REGNUM Консультативный комитет Евразийской экономической комиссии по взаимодействию контролирующих органов на таможенной границе ЕАЭС рассмотрел вопросы по выработке унифицированного подхода государств-членов к типовым требованиям по обустройству и техническому оснащению элементов таможенной инфраструктуры, расположенных в местах перемещения товаров через таможенную границу союза. Об этом 19 марта проинформировала пресс-служба ЕЭК.

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В ходе заседания было обсуждено создание экспертной группы по разработке типовых требований к обустройству и техническому оснащению элементов таможенной инфраструктуры. Участники также рассмотрели вопрос проведения мониторинга исполнения в России решений Коллегии ЕЭК по формированию, представлению и использованию предварительной информации в морских пунктах пропуска.

Евразийская экономическая комиссия напомнила, что мероприятия по совершенствованию нормативно-правовой базы ЕАЭС в части обустройства пунктов пропуска заложены в Стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

Кроме того, ЕЭК проводит работу по созданию наднационального органа по регулированию общего финансового рынка. Консультативный комитет по финансовым рынкам утвердил рабочий план по реализации положений концепции общего финансового рынка интеграционного объединения.

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