Новосибирск, , 14:18 — REGNUM В Новосибирске проводится доследственная проверка по факту падения рабочего с 15 этажа при очистке крыши. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

«Мужчина осуществлял работы по очистке от сосулек кровли одного из 25-этажных домов, расположенного по улице 1905 года в Железнодорожном районе города Новосибирска. По предварительным данным, спускаясь вниз на тросе, мужчина неправильно зафиксировал страховочный пояс и сорвался с высоты 15 этажа. В результате падения мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение», — уточнили в ведомстве.