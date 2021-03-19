Москва, , 14:17 — REGNUM ЦБ России вопреки консенсус-прогнозам экспертов повысил ключевую ставку с 4,25% до 4,5%. Увеличение произошло впервые с 2018 года и вполне может означать прекращение цикла снижения ставок, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

«Ключевая ставка — не только тот процент, под который ЦБ кредитует коммерческие банки. Но это и ориентир для изменения общей стоимости денег в экономике — процентов по облигациям, депозитам, доходности инвестиций и пр.

Главным фактором для принятия решения регулятора послужила тенденция усиления инфляции и инфляционных ожиданий. В феврале 2021 г. индекс потребительских цен в годовом исчислении составил 5,7%, по данным Росстата, что выше целевого уровня ЦБ — 4%.

Для сравнения: в феврале 2020 г. показатель был 2,3%. Центробанк поднял ставку в расчёте на то, что данный шаг поможет ограничить дальнейший рост цен.

При удорожании кредитов после повышения ключевой ставки деньги в экономике станут менее доступными, что призвано предотвратить удорожание товаров.

Более высокая ключевая ставка выступает и как сдерживающий фактор для обесценивания рубля. Не случайно сразу после объявление решения ЦБ РФ, доллар к рублю снизился с 74,40 до 73, 80 руб.

Для населения последствия могут проявиться в увеличении процентов по кредитам — потребительским, автомобильным, ипотечным, карточным. С другой стороны, могут улучшиться условия по банковским депозитам, что ограничит отток вкладов.

Но повышение ставки станет одним из факторов, противодействующих инвестициям, наращиванию внутреннего платёжеспособного спроса на товары и услуги, рентабельности бизнеса, увеличению темпов роста ВВП», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Центральный Банк России 19 марта принял решение поднять ключевую ставку до уровня 4,5% годовых.

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