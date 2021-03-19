Тюмень, , 14:16 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 76 случаев заражения коронавирусом. Об этом 19 марта сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 78 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 19 марта коронавирусом заразились 32 810 человек. Выздоровели 30 906 человек, скончались 349 пациентов с COVID-19.