Москва, , 14:15 — REGNUM Прогресса в восстановлении в международных правах добилась Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА). Об этом 19 марта заявил помощник президента РФ Игорь Левитин на заседании коллегии Минспорта РФ.

«Хотелось бы поблагодарить ВФЛА, которая получила разрешение на участие наших атлетов в токийской Олимпиаде в нейтральном статусе», — сказал Левитин.

По его словам, ВФЛА в новом формате начинает работать по тем правилам, которые установлены в координации с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics).

18 марта World Athletics вернул российским спортсменам возможность выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Причём в 2021 году такие статусы могут получить не более 10 спортсменов из России без права замены.

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