Киев, , 14:15 — REGNUM Министерство энергетики Украины в очередной раз подтвердило цель Киева полностью отказаться от импорта электроэнергии из России и Белоруссии.

Соответствующее заявление и.о. главы ведомства Юрия Витренко цитирует 19 марта пресс-служба министерства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Витренко заявил, что Украина в настоящий момент прилагает «значительные усилия», чтобы в кратчайшие сроки отключить энергосистему от сетей России и Белоруссии, после чего синхронизировать ее с европейской.

«Это является первоочередной и важной задачей в контексте обеспечения энергетической безопасности нашего государства и региона в целом. Стратегическая позиция министерства энергетики Украины — не импортировать электроэнергию из России и Беларуси, вместо этого торговать электроэнергией с ЕС», — отметил и.о. министра.

Накануне, 18 марта, стало известно, что президент Владимир Зеленский поддержал введение ограничений на импорт электрической энергии из России и Белоруссии и обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой всесторонне рассмотреть вопрос и внедрить комплекс действенных мер.

ИА REGNUM напоминает, что в январе-февраля нынешнего года Украина осталась без запасов угля и избежала масштабного энергетического кризиса только за счет импорта электроэнергии из России и Белоруссии. Украинские СМИ отмечали, что до марта 2020 г. было импортировано более 1 млрд кВт-ч, прямые убытки энергосистемы от таких поставок оцениваются в 3 млрд грн.