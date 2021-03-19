Рязань, , 14:19 — REGNUM Маршрутный автобус сгорел 19 марта в микрорайоне Семчино Рязани. По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание электропроводки, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Припаркованный автобус вспыхнул на конечной остановке. Машина принадлежит перевозчику ООО «АльфаТранс», она была новой. К маршрутке оперативно прибыли сотрудники регионального МЧС, в тушении принимал участие один пожарный расчёт. По предварительной версии, возгорание произошло из-за короткого замыкания.

Пострадавших нет, другое имущество рядом с автобусом не пострадало.