Кишинёв, , 14:19 — REGNUM Конституционный суд (КС) Молдавии принял к рассмотрению обращение депутатов парламента республики от «Партии социалистов» с просьбой проверить конституционность указа президента страны Майи Санду о выдвижении кандидатом в премьер-министры Игоря Гросу. Об этом 19 марта сообщила пресс-служба партии.

Сообщается, что рассмотрение запроса депутатов назначено на 22 марта. До этого времени в парламенте нельзя будет ставить на голосование вопрос об утверждении кандидатуры, выдвинутой президентом.

«Хотя указ не был приостановлен, судьи запретили депутатам рассматривать кандидатуру Гросу до вынесения окончательного вердикта», — отметили в пресс-службе.

Лидер «социалистов» Игорь Додон, комментируя решение КС, заявил, что Санду обязана выдвинуть на пост премьер-министра Владимира Головатюка, так как его предлагает парламентское большинство.

«Президент обязан вернуться в конституционное поле, провести переговоры с парламентским большинством и назначить Головатюка В. И. кандидатом в премьер-министры», — написал Додон в своём Telegram-канале.

Стоит отметить, что, согласно конституции Молдавии, президент должен выдвигать кандидата в президенты, назначенного большинством. Санду дважды выдвигала своего кандидата — Наталью Гаврилицу, и оба раза в парламенте голосовали против. После второго отказа депутатов принять кандидата в премьер-министры президент в Молдавии имеет право распустить парламент и объявить досрочные выборы, но «социалисты» обратились в КС, и он признал второе выдвижение Гаврилицы неконституционным. В ответ на это Санду выдвинула в премьер-министры Гросу.

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