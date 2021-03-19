Нур-Султан, , 14:10 — REGNUM В Казахстане возбуждено 125 уголовных дел по факту хищения бюджетных средств. Об этом 19 марта заявил глава агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов на встрече с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым.

Общий ущерб оценивается в 14 млрд тене ($33,5 млн). Элиманов представил отчет о реализации поручений главы государства по борьбе с теневой экономикой. По его словам, с начала года пресечена деятельность восьми организованных преступных групп (ОПГ).

Глава агентства отметил снижение количества зарегистрированных экономических преступлений. По итогам 2020 года число таких нарушений уменьшилось в шесть раз. Кроме того, вдвое снижено количество вызовов предпринимателей на допрос.

Токаев отметил необходимость принятия мер, которые предотвратят вовлечение честных предпринимателей к уголовному преследованию.