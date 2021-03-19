19 марта 2021 | Время чтения 4 мин

В целом ряде регионов России запасы вакцины от коронавируса подходят к концу или полностью исчерпаны. В некоторых областях снижены темпы вакцинации, в других она приостановлена, в ряде регионов — многотысячные очереди на прививку. Новых поставок ждут до конца текущей недели, 21 марта.

Сергей Гуркин, ИА REGNUM, , 15:42 — REGNUM В Великом Новгороде вакцина от коронавируса закончилась 10 марта, а уже 18 марта запасы оказались исчерпаны и по всему региону. Первую прививку успели сделать 22 тысячи человек, а новые поставки ожидаются «в конце недели» (до 21 марта). «Все, кто уже записался на вакцинацию, будут внесены в лист ожидания и приглашены на прививку, как только вакцина поступит в регион. Сейчас начата запись на месяц вперед», — сообщали ранее в областном правительстве.

Вакцина от коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

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В Якутии израсходовано уже 99,5% всей поступившей вакцины от коронавируса. Поступило 56 412 доз, первый компонент получили 55 597 человек. Поставки новой партии вакцины ожидаются после 22 марта.

В Ленинградской области осталось 2% доз вакцины. Нехватка вакцины может полностью остановить прививочную кампанию, отметили в комитете по здравоохранению. С начала массовой вакцинации в регион было поставлено 60 322 комплекта вакцины «Спутник V», привито 59 134 человек. Точная дата и объем новой поставки пока неизвестны.

Вакцина от коронавируса Mzdrav.rk.gov.ru

Первый компонент вакцины «Спутник V» закончился в более чем 30 пунктах вакцинации в Петербурге. Новая поставка ожидается также до конца текущей недели (до 21 марта), точные сроки и объем в комитете по здравоохранению не называют. Ранее несколько прививочных пунктов в торговых центрах города приостановили вакцинацию первой дозой препарата из-за нехватки компонентов.

Жителей Мурманской области предупредили, что прививку от коронавируса, возможно, придется отложить. Поставки ожидаются «в ближайшее время». В региональном оперативном штабе отметили, что «в связи с высокой заинтересованностью северян в ближайшие дни может наблюдаться временная нехватка свободных слотов для записи на прививку». Если запись будет недоступна, нужно записаться в лист ожидания через регистратуру поликлиники. Кроме того, вероятны переносы уже записанных на первичную вакцинацию граждан на более поздний срок. Новые заявки на получение вакцины уже направлены в Минздрав.

В Вологодской области также использовали почти всю вакцину. Всего поступило 36 812 доз. первым компонентом привиты 35 483 человека. Новую партию ждут до конца недели (до 21 марта) — ни точные сроки, ни объем неизвестны.

В Алтайском крае из-за дефицита вакцины резко снижены темпы прививочной кампании. По данным на 19 марта, за последние сутки прививки сделали всего лишь 503 человека, тогда как днём ранее число привитых составило 2147. 18 марта стало известно о временном прекращении работы передвижных пунктов по вакцинации.

Заканчивается вакцина и в Забайкалье. В правительстве региона отмечают, что готовы выдерживать заданные темпы вакцинации (75 тысяч человек в месяц), но отсутствие препарата не дает такой возможности. Точного графика поставок нет. В очереди на портале Госуслуг стоят более 2 тысяч человек, еще около 30 тысяч человек должны привиться на своих предприятиях.

Вакцинация от коронавируса вакциной «Спутник V» Дарья Драй © ИА REGNUM

В Ростовской области из 109 тысяч доз осталось менее 3000. Из-за отсутствия препарата «Спутник V» в областном центре временно прекратили работу два мобильных прививочных кабинета. До конца недели в регионе ждут новую поставку, но в объёме лишь 23 тыс. доз.

В Томской области вакцина от COVID-19 израсходована на 99%. Вакцинация первым компонентом приостановлена и продолжится при поступлении новой партии — ориентировочно в конце марта 2021 года. В региональном департаменте здравоохранения обещают, что все желающие привиться обязательно получат такую возможность. Первую прививку сделали более 34 тысяч человек, а в очереди на вакцинацию — около 45 тысяч человек.

В Пензенской области из-за дефицита вакцины прививочная кампания также приостановлена. В минздраве региона отмечают, что дефицит связан с тем, что вакцина «проходит очень тщательный контроль». В ближайшие дни ждут новых поставок, причем количество прививочных пунктов предполагают увеличить до 100 и доставлять препарат в том числе в фельдшерско-акушерские пункты.