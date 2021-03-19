Ереван, , 14:14 — REGNUM Решение отклонить ходатайство экс-президента Армении Сержа Саргсяна, который обвиняется в хищении государственных средств в особо крупных размерах, и оставить его имущество под арестом, принял суд общей юрисдикции Еревана. Трансляцию из зала суда 19 марта вели армянские новостные порталы.

«Суд принял решение оставить под арестом имущество Сержа Саргсяна», — заявили в зале суда.

При этом, известно, что Саргсяну предъявлено обвинение по пункту 1 части 3 статьи 38−179 УК Армении (содействие в присвоении или растрате в особо крупных размерах), сам бывший президент обвинение не признает. Представители защиты политика заявили, что обвинения является сфабрикованным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что военное положение, которое ранее было введено в Армении, планируется отменить до проведения внеочередных выборов в парламент страны, намеченных на июнь.