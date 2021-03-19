19 марта 2021 | Время чтения 2 мин

Игорь Галактионов, , 15:39 — REGNUM 18 марта цены на нефть стали стремительно терять свои позиции на фоне появления новостей об ухудшении эпидемиологической обстановки в странах ЕС. Ряд европейских стран уже возобновили введение ограничительных мер из-за нового всплеска заболеваемости COVID-19. Дополнительным негативным фактором стал и разразившийся скандал вокруг вакцины AstraZeneca, уже запрещенной в нескольких крупных европейских странах из-за рисков возникновения побочных эффектов. Новый всплеск числа заражений COVID-19 и слишком медленные темпы вакцинации населения перед летним сезоном существенно снизили уверенность участников рынка в том, что в ближайшие месяцы сохранится сильный спрос на топливо.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

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На этом фоне подверглись сомнениям и ранее озвученные позитивные прогнозы ОПЕК+. Так, согласно прогнозу альянса, на горизонте года на нефтяном рынке ожидается дефицит, который может достигнуть своего пика в мае, когда спрос превысит предложение на 2 млн б/с. При этом страны — участницы альянса продлили действующие квоты по сокращению уровня добычи до конца апреля, что стало поводом для ралли на нефтяном рынке и достижения котировок фьючерсов к уровням $70 за баррель за нефть марки Brent. Теперь же все позитивные прогнозы находятся под угрозой пересмотра, что провоцирует распродажи на рынке и, как следствие, коррекцию нефтяных цен.

По итогам торговой сессии четверга, 18 марта, фьючерсы на Brent растеряли все свои достижения с начала марта, снизившись до уровней $63−63,5 за баррель и тестируя в моменте уровень поддержки в $62 за баррель. По моему мнению, данный уровень поддержки устоит в ближайшее время, а котировки будут консолидироваться на более высоком уровне $63−65 за баррель Brent.

Бочки с нефтью IFPRI -IMAGES

Сегодня, 19 марта, вечером рынки ожидают публикаций еженедельных данных по буровой активности в США от нефтесервисной компании Baker Hughes, которые являются опережающим индикатором динамики американской добычи, а значит, и важной составляющей рыночного баланса, ставшей таковой за последние несколько лет. Начиная с середины февраля тренд на рост числа активных буровых установок замедлился, и в ближайшее время инвесторы ожидают ясности — перейдет ли этот показатель к консолидации или число активных буровых установок продолжит свой рост. Очевидно, что продолжение роста станет дополнительным тревожным сигналом для рынка нефти, увеличивающим вероятность более высокого предложения нефти и нефтепродуктов со стороны США во II полугодии 2021 года.