Москва, , 14:08 — REGNUM Снижение количества выпускников российских школ, желающих поступать в вузы, связано с двумя моментами, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель сети общеобразовательных школ «Екатерининский лицей» Алина Будивская.

«В первую очередь, с необходимостью готовится и сдавать ЕГЭ, а это по сути «потерянные» два года, которые можно потратить на приобретение нужных базовых навыков, скиллов и компетенций.

Плюс, ребёнок, уходя в колледж, за то же время приобретает профессию и может также сдать ЕГЭ на выходе, а если будет желание пойти дальше учиться в вуз.

Вторая причина, в изменение менталитета подростков. Сейчас у них нет позиции априори о необходимости высшего образования, просто как факта биографии.

Дети начали думать, и все чаще задают вопрос — зачем мне это надо? Если можно приобрести практические знания можно за 2−12 месяцев, на курсах и сразу начать зарабатывать.

Также последний год, переход на дистанционное образование открыл широкие горизонты в сфере образования. Так, ребята при условии знания иностранного языка, могут без проблем удаленно поступить в вуз практически в любой стране и учится и работать дистанционно.

Жизнь меняется и российским вузам надо подстраиваться и предлагать новые горизонты абитуриентам», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России почти вдвое за десять лет (с 80% до 43%) упало число выпускников, желающих поступать в вузы.

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