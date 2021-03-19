Магнитогорск, Челябинская область, , 14:08 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области местный житель осуждён за попытку сбыта наркотиков. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.

Поймали его в феврале 2020 года. Силовики изъяли у гражданина более 2,3 кг. наркотиков. Оказалось, что он был наркокурьером в межрегиональной преступной группе. Следователи считаю, что с октября 2019 года он покупал наркотовар и хранил у себя, планируя далее продавать.

Суд назначил ему девять лет заключения. Отбывать их ему предстоит в колонии строгого режима.