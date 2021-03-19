Санкт-Петербург, , 14:08 — REGNUM Стратегическая игра Cartel Tycoon от российской студии Moon Moose вышла на стадию «раннего доступа» в Steam, GOG и Epic Games Store. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 марта сообщили в пресс-службе компании «СофтКлаб».

По словам разработчиков, Cartel Tycoon пробудет в «раннем доступе» до третьего квартала 2021 года. Сейчас авторы игры планируют получит обратную связь от геймеров и улучшить качество проекта.

В Cartel Tycoon геймеры должны будут создать собственный наркокартель. События проекта разворачиваются в «выдуманной Латинской Америке 80-х годов».

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