Москва, , 14:08 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил право граждан на обращения в президенту. Однако в случае с «Новой газетой» все же надо обращаться в суд, а не к главе государства. Такое мнение высказал Песков, комментируя пост главы Чечни Рамзана Кадырова в его Telegram-канале.

«Глава региона настаивает на праве обращаться к президенту любого гражданина РФ, и в этом убеждении мы полностью его поддерживаем», — заявил Песков.

Однако, по его мнению, вопрос с обвинениями СМИ в массовых казнях в Чечне, — очень серьезный, поэтому «при наличии желания оспаривать ту или иную информацию» предусмотрен законом «необходимый арсенал юридических и правовых средств», заметил Песков.

Напомним, ранее сотрудники полка ППС МВД РФ по Чечне обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на клеветнические, по их мнению, статьи в «Новой газете». Дмитрий Песков направил их для установления истины в этом вопросе в суд.

Комментируя ответ Пескова, Кадыров выразил недоумение тем, что «граждане России не могут обратиться к своему президенту, гаранту Конституции».