Никосия, , 14:11 — REGNUM Полиция острова Кипр задержала российского гражданина, которого на родине разыскивают за финансовое мошенничество. Об этом сообщает 19 марта пресс-служба кипрского силового ведомства.

66-летнего мужчину арестовали 18 марта в деревне Пейя к северу от города Пафос. Он владеет домом в этой деревне. Имя задержанного не называется.

Ордер на арест гражданина России выдал Интерпол, власти Кипра получили эту информацию 4 февраля. Задержанного поместили под стражу, 23 марта в отношении него начнут судебное разбирательство.