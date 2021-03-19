Казань, , 14:11 — REGNUM В Татарии управление Роспотребнадзора отложило вопрос о снятии коронавирусных ограничений до апреля. Об этом заявила замруководителя ведомства Любовь Авдонина.

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На сегодняшний день не рассматривается вопрос о снятии каких-либо ковидных ограничений до конца марта, однозначно и, возможно, в первую декабу апреля, уточнила спикер. Одним из оснований такого решения стала вероятность появления в республике гриппа В. Этот штамм особенный и появляется под конец эпидсезона. Уровень коллективного иммунитета от иммунизации пока недостаточный, поэтому все профилактические меры сохранятся, добавила Авдонина.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии управление Роспотребнадзора не смягчит ограничения на работу учреждений общепита по ночам. Это связано с множественными нарушениями, выявленными во время вечерних рейдов перед весенними праздниками.

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