Ярославль, 19 марта, 2021, 14:03 — ИА Регнум. Росприроднадзор выявил превышение содержания нефтепродуктов в волжской воде в районе Ярославля, установлено место поступления нефтепродуктов в Волгу. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональный департамент природопользования и охраны окружающей среды.

Yarnews.net Нефтяные пятна на Волге

Как ранее сообщало ИА REGNUM нефтяное пятно было выявлено общественниками неподалеку от городского водозабора еще 15 марта. С тех пор ситуация не изменилась. 19 марта данная информация подтверждена специальными службами.

«При обследовании акватории водного объекта с использованием средств фото‑ и видеофиксации было обнаружено поступление нефтепродуктов в Волгу в районе сбросного коллектора на Полушкиной роще. Также специалистами Росприроднадзора произведен отбор пробы воды из реки. По информации Росприроднадзора, по результатам проведенных лабораторных исследований установлено превышение по содержанию нефтепродуктов в 1,5 раза», — сообщили в департаменте природопользования и охраны окружающей среды Ярославской области.

На данный момент правоохранительные органы устанавливают виновника утечки.

«Природоохранной прокуратурой проводится проверка, в ходе которой в адрес мэрии города Ярославля внесено соответствующее представление по предотвращению. На данный момент к выявлению лиц, виновных в загрязнении, привлечены управление Росприроднадзора, Ярославская межрайонная природоохранная прокуратура, департамент городского хозяйства города Ярославля», — рассказали в департаменте охраны окружающей среды.

Проводится обследование территории предприятий, которые осуществляют сброс сточных вод в Волгу.