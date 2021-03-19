Варшава, , 14:01 — REGNUM Разработчики кооперативного шутера Outriders подробно рассказали, чего игрокам стоит ждать от проекта. Соответствующий ролик под названием «Всё, что нужно знать об Outriders» был опубликован на официальном YouTube-канале игры 18 марта.

В ролике разработчики Outriders знакомят зрителей с сюжетом игры и её особенностями: классами персонажей, устройством местного мира и различными геймплейными механиками. Напомним, релиз проекта ожидается уже 1 апреля 2021 года.

Разработкой Outriders занимается польская студия People Can Fly (Bulletstorm) в сотрудничестве со Square Enix External Studios (Sleeping Dogs). Игра будет доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X.

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