Элиста, , 14:01 — REGNUM В Республике Калмыкия с начала вакцинации от COVID-19 участие в прививочной кампании приняли около 10 тыс. человек, сообщает региональный минздрав 19 марта.

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«Что касается нашей республики, то на сегодня привито около 10 тыс. граждан, до конца месяца ожидается поступление препарата, вакцинация для желающих будет продолжена», — уточнили в ведомстве.

Напомним, что население Калмыкии составляет немногим более 270 тыс. человек. Таким образом, прививку от COVID-19 получили примерно 3,5% от общей численности населения. Добровольцы получают дозу антиковидной вакцины в порядке очереди.

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