Москва, , 14:00 — REGNUM В пятницу, 19 марта в Смоленской и Оренбургской областях, Республике Карелия и Приморском крае стартовали межрегиональные семинары по обучению преподавателей, которые займутся подготовкой наблюдателей на выборах в Госдуму. Второй этап программы — обучение наблюдателей на местах — уже стартовал в ряде регионов страны. Итогом проекта станет подготовка более 100 тыс наблюдателей, их задачей будет следить за чистотой выборов в Госдуму по всей стране.

Семинары в Смоленской и Оренбургской областях, Республике Карелия и Приморском крае завершают первый этап проекта подготовки наблюдателей — масштабной обучающей программы, организованной Ассоциацией «Независимый общественный мониторинг» совместно с Общественной палатой России и региональными общественными палатами. В рамках первого этапа обучение проходили преподаватели. В рамках второго этапа обученные преподаватели разъедутся по регионам, чтобы заняться всесторонней подготовкой собственно наблюдателей.

Второй этап программы — обучение наблюдателей на местах — уже стартовал в ряде регионов. Локальные семинары проходят во Владимирской, Кемеровской, Волгоградской, Калужской, Омской областях. На следующей неделе они стартуют еще в 13 субъектах РФ. Обучающая программа будет проходить в течение полугода и завершится к сентябрю. Координировать работу общественных наблюдателей в ходе избирательной кампании и выборов в Государственную думу будут общественные штабы, созданные во всех регионах России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, масштабная программа по обучению наблюдателей была разработана Ассоциацией «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) совместно с Координационным советом по общественному контролю за голосованием при ОП РФ. По этой программе в регионах проводятся образовательные мероприятия по подготовке организаторов обучения и наблюдателей в субъектах РФ. За два месяца с февраля по март прошли 56 семинаров для преподавателей, которые затем будут обучать наблюдателей по всей стране. Учеба займет полгода.