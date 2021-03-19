Москва, , 14:00 — REGNUM Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, говоря о попытках лидеров западных стран любыми способами сохранить свои позиции на геополитическом уровне, ввёл новый политологический термин. Об этом 19 марта сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Сергей Лавров ввёл новый политологический термин — фриковая дипломатия западных лидеров», — написала дипломат на своей странице в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе выступления на заседании Попечительского совета Фонда имени Гончарова заявил, что «наряду с фейковыми новостями, которыми заполнены СМИ и соцсети, в арсенале ряда западных лидеров появился новый феномен: фейковая, а порой — и фриковая дипломатия».

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